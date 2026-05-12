Билайн увеличил охват сети 4G в 10 округах Челябинской области

Уверенный сигнал появился в 15 малых населенных пунктах

Мобильный оператор Билайн продолжает расширять покрытие сетью четвертого поколения в сельских районах Челябинской области. Только по итогам стройки последних месяцев уверенный сигнал 4G* появился сразу в 15 малых населенных пунктах региона.

В частности, уже сегодня выходить в интернет на базе сети Билайна могут жители следующих сел, поселков и деревень:



Аргаяшский округ — Байгазина, Худайбердинский;

Брединский округ — Андреевский, Калининский;

Верхнеуральский округ — Смеловский;

Красноармейский округ — Алабуга, Петровский;

Кунашакский округ — Сары;

Миасский городской округ — Хребет;

Сосновский округ — коттеджный поселок «Родной», Моховички, Туктубаево;

Троицкий округ — Кварцитный;

Увельский округ — Хомутинино;

Чебаркульский округ — Филимоново.

Благодаря проведенной модернизации им открыты все преимущества скоростного 4G оператора: общение с родными и друзьями в разных форматах — от видеозвонков до отправки голосовых сообщений, возможность заказывать товары на маркетплейсах, прохождение образовательных курсов в режиме онлайн, оплата счетов через мобильные банки и «Госуслуги» и др.

Между тем, 4G-связь Билайна стала надежнее и на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в районе перевала Уреньга. Инженеры компании построили две новые базовые станции, что позволило обеспечить стабильную работу сети на большей части подъема на перевал возле города Златоуста. Теперь водители и пассажиры, проезжая по этой автодороге, могут еще комфортнее использовать привычные мобильные приложения: проложить оптимальный маршрут через навигационные сервисы, найти по онлайн-картам ближайшую заправочную станцию, слушать подкасты в пути и др.

«Мы понимаем, какую весомую роль играет качественный мобильный интернет в повседневной жизни. Это и общение с близкими, и новые горизонты для саморазвития, и множество вариантов для развлечения. Для Билайна важно, чтобы все эти возможности были одинаково доступны и горожанам, и жителям небольших сел и деревень области. Поэтому развитие сети в малых населенных пунктах остается одним из ключевых фокусов компании, в котором мы и дальше продолжим активно двигаться»,— комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

Улучшения распространяются на телеком-инфраструктуру оператора. В тех точках, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета или работа приложений ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы. Они включают в себя возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте.

*4G — 4Джи — четвертое поколение мобильной связи.

