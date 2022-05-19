билайн утроил количество станций четвертого поколения в России

Расширенная сеть 4G увеличила возможности клиентов

Основная часть новых базовых станций мобильного оператора билайн работает по технологии 4G: за последние четыре года оператор утроил эту сеть в России. Благодаря развитию сети выросли скорости доступа в интернет, клиенты получили еще больше возможностей при использовании своих гаджетов, сообщили в компании.

Анализ активности абонентов компании показал, что в среднем клиент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей третьего поколения.

По внутренним данным компании, абонент с 4G-девайсом в среднем расходует в месяц более 16 Гб мобильного интернета, а с 3G девайсом — 1,7 Гб. По сравнению с сетью 3G, в сети 4G клиенты в 7 раз больше используют web-серфинг, мессенджеры, музыкальные сервисы и в 8 раз больше трафика тратят на просмотр видео.

«Мы видим, что после того, как наши клиенты переходят на смартфоны с поддержкой 4G, профиль их интернет-потребления сильно меняется. Билайн реализовал в 2021 году амбициозные планы развития сети, что позволило создать дополнительный запас емкости сети, чтобы абоненты даже в условиях роста трафика могли быть на связи с близкими и поддерживать друг друга в нужные моменты», — комментирует директор по маркетингу розничного бизнеса Центрального региона билайн Виктор Горяинов.

В настоящее время 4G-смартфонами пользуются примерно 3 из 4 клиентов билайн. Некоторые клиенты владеют 4G-гаджетами, но пользуются сетью 3G, потому что не знают о преимуществах сети 4G. Если значок сети 4G (или LTE) не отображается на экране устройства, нужно заглянуть в настройки телефона и проверить нужную опцию. Также сеть 4G может быть не активна из-за сим-карты, установленной более пяти лет назад и не поддерживающей эту технологию. Для решения вопроса нужно заменить ее на новую, работающую в сети 4G.