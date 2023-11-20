билайн улучшил качество голосовых звонков в Челябинской области

Мобильный оператор билайн успешно завершил работы на сети 2G

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В результате модернизации жители Челябинской области уже сегодня могут ощутить реальные улучшения в качестве голосовой связи. Специалисты компании провели так называемую корректировку ЧТП (частотно-территориальное планирование) на всей территории области. В ходе проекта был осуществлен мониторинг распределения трафика на оборудование сети 2G, далее, c учетом полученной информации, оптимизировались частотные ресурсы и загружались новые параметры на базовые станции.

Это решение, с одной стороны, позволило повысить технические характеристики и уровень самого сотового сигнала, а с другой — снизить процент возникновения обрывов и неуспешных голосовых вызовов.

В частности, по итогам корректировки вероятность обрыва соединения уменьшилась на более чем 10%, а вероятность блокировки вызовов — почти на 5%.

«Мы постоянно совершенствуем нашу сеть в регионе, реализуя решения самого разного формата. При этом особое внимание стараемся уделять не только увеличению доступности и скорости мобильного интернета, но и проводим серьезную работу в направлении голосовой связи, которая и сегодня продолжает оставаться одним из наиболее удобных и популярных способов общения у наших клиентов. Эффект от недавней модернизации сети 2G уже есть, и думаю, что клиенты успели заметить позитивные изменения в качестве телефонных разговоров, когда звонят родным и друзьям», — комментирует директор Челябинского отделения билайн Анастасия Карпенко.

Напомним, ранее оператор запустил в области голосовую связь нового поколения VoLTE и сервис VoWiFi*. VoLTE обеспечивает моментальное соединение с собеседником, а также дает возможность пользоваться мобильным интернетом даже во время звонка. А подключив услугу VoWiFi, клиенты могут звонить и отправлять сообщения через сети Wi-Fi любого оператора даже в местах со слабым сигналом.

* Voice over LTE — голос через LTE. Voice over Wi-Fi — голос через Wi-Fi. Подробнее об услугах можно узнать на сайте beeline. ru.

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