билайн расширил 4G‑сеть в жилых районах и популярных локациях Челябинской области

Также оператор усилил связь в новом терминале аэровокзала имени Игоря Курчатова и ТРК

билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в Челябинской области. Количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось в два раза. Дополнительный запас емкости вносит позитивный вклад в дальнейшую работу сети в условиях роста трафика.

В 2021 году билайн расширил зону покрытия мобильного интернета и улучшил цифровые сервисы на территории всей Челябинской области, что позволяет обеспечивать надежную связь и стабильные скорости интернет-серфинга еще большему числу жителей.

Важно, что билайн улучшил связь как в крупных городах области, так и в относительно небольших коттеджных поселках, селах и деревнях. Например, сегодня жители северо-запада, включая прилегающую часть Сосновского района — микрорайонов «Вишневая горка», «Лесной остров», «Белый хутор», «Западный», «Просторы» и других, а также «Славино», — теперь могут общаться по видеосвязи и быстро загружать видеоролики от близких даже в часы максимальных нагрузок на сеть. Новое качество сети могут оценить и жители Златоуста, Коркино, Миасса, Троицка, Чебаркуля.

Особое внимание оператор уделяет развитию связи на социальных и туристических объектах, общественных пространствах. Так, оператор усилил связь и в новом терминале аэровокзала имени Игоря Курчатова, а также в торговых центрах «Алмаз» и «Космос». Кроме того, в прошлом году билайн улучшил параметры сети на горнолыжным комплексе «Завьялиха» и сразу в нескольких популярных санаториях области: «Кисегач», «Крутой берег», «Сосновая горка».

«Сегодня мы нацелены на максимальное присутствие в области. Только за последний год объемы потребления интернет-трафика жителями увеличились на 40%, и такой значительный рост, конечно, требовал от нас усиления по всем параметрам. Нам важно, чтобы наши абоненты знали, что будут на связи 24/7 и смогут не только слышать, но и видеть эмоции родственников и друзей, лучше понимать их и в нужный момент оказать необходимую поддержку», — директор Челябинского отделения билайн Анастасия Карпенко.

билайн дает возможность жителям Челябинской области убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф «Близкие люди 2» до 15 мая, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи*. Более подробную информацию о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

* с 01.04.22 по 15.05.22 при расторжении абонентского договора в течение 7 дней с даты заключения, на ТП Близкие люди 2 в ряде городов, можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз.