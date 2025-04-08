билайн расширил 4G-покрытие в 12 округах и районах Челябинской области

Оператор модернизировал инфраструктуру

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4G*-связь от билайна стала еще надежнее в Челябинской области. Оператор провел масштабную модернизацию инфраструктуры в крупных городах и малых населенных пунктах региона, увеличив возможности сети и скорости мобильного интернета для их жителей.

В частности, технические работы затронули 16 городов области: Златоуст, Карабаш, Карталы, Копейск, Коркино, Куса, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Нязепетровск, Озерск, Пласт, Сатка, Троицк, Чебаркуль и Южноуральск.

Инженеры компании запустили здесь дополнительное телеком-оборудование, а также оптимизировали уже существующее, что позволило улучшить параметры сети и расширить ее емкость. Последнее дает возможность большему числу клиентов комфортно пользоваться мобильными сервисами без прерываний даже при сильных нагрузках.

Между тем, билайн значительно нарастил 4G-покрытие и в удаленных селах, поселках и деревнях региона. Так, качество связи оператора стало еще выше в 23 малых населенных пунктах в 12 округах и районах, а именно:

Аргаяшский район — Аязгулова, Аргаяш, Кулуево; Еткульский район — Еткуль; Кунашский район — Кунашак, Халитово; Кыштымский округ — Тайгинка; Миасский округ — Северные Печи; Нагайбакский район — Придорожный; Пластовский район — Борисовка; Саткинский район — Межевой; Сосновский район — Большое Баландино, Долгодеревенское, Есаульский, Ключи, Новый Кременкуль, Султаева; Троицкий район — Карсы, Песчаное; Увельский район — Синий Бор, Хомутинино; Чебаркульский район — Бишкиль, Тимирязевский.

Кроме того, проведенная модернизация увеличила надежность сети на территории одного из крупнейших санаториев области — «Урал», расположенного в селе Хомутинино. Как отмечают в билайне, сегодня стабильный 4G-сигнал есть в каждом его уголке — от лечебно-оздоровительных корпусов и термального центра до близлежащей окрестности, включая зоны для активного отдыха и развлечения.

Сегодня гости санатория могут общаться с близкими в разных форматах и делиться с ними яркими моментами, смотреть видеоконтент и слушать музыку во время прогулок, оперативно решать возникающие рабочие вопросы и при необходимости провести срочное совещание в режиме онлайн.

«Последние несколько месяцев выдались для нашей команды весьма насыщенными и плодотворными в части развития сети. Мы активно строили новые базовые станции, оптимизировали инфраструктуру и расширяли охват 4G-связью в разных районах области. И сегодня мы видим реальные результаты проделанных работ. Так, согласно последним замерам, скорости 4G-интернета в области уже выросли на треть год к году»,— комментирует директор Челябинского отделения билайна Анастасия Карпенко.

*4G — 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи.

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