Билайн прокачал возможности 4G для 15 тысяч сельчан Челябинской области

В результате модернизации жители 11 сел и деревень могут пользоваться мобильными сервисами на возросших скоростях

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Мобильный оператор Билайн продолжает расширять сетевое покрытие в районах Челябинской области, обеспечивая жителей удаленных сел, поселков и деревень надежной 4G*-связью.

За последние месяцы новое телеком-оборудование оператора заработало сразу в 11 малых населенных пунктах региона. В Агаповском районе это поселок Первомайский, в Аргаяшском — деревни Акбашева и Дербишева, в Еткульском — Белоносово. В Каслинском районе 4G теперь обеспечен поселок Береговой, в Красноармейском — Луговой, в Миассе — поселок Смородинка, в Сосновском районе — Солнечный, в Троицком — Ясные Поляны, в Увельском районе — Каменский и Рождественка.

В результате модернизации сегодня жители этих сел и деревень могут пользоваться мобильными сервисами на возросших скоростях и говорить по голосовой связи в улучшенном качестве. С 4G-интернетом от Билайна они комфортно общаются с близкими в разных форматах — по видеосвязи и в мессенджерах, удобно и быстро решают свои повседневные задачи онлайн — например, оформляют документы через «Госуслуги» или оплачивают счета в банковских приложениях, получают новые навыки на образовательных платформах и просто проводят время в Сети, листая соцсети и смотря видеоконтент.

В компании отмечают, что запущенные базовые станции позволили усилить сигнал 4G и повысить уровень покрытия на федеральных и региональных трассах, проходящих через упомянутые населенные пункты. Например, заметить позитивные изменения в непрерывности интернета могут водители и пассажиры, проезжая по нескольким участкам автодорог А‑310, Е‑30, М‑5, Миасс — Ленинск и др.

«Обеспечение качественной связи в небольших поселках и деревнях области по-прежнему остается для нас одним из приоритетных направлений, и в этом отношении с начала года мы уже провели достаточно большой объем работ. Так, благодаря уже реализованной стройке сегодня порядка 15 тысяч сельчан получили возможность свободно выходить в интернет на базе нашей сети. Кроме того, второй год подряд наша команда участвует в федеральной программе по устранению цифрового неравенства, и сейчас в рамках проекта мы активно подключаем несколько десятков малых населенных пунктов к скоростному 4G», — комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

*4G — 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи

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