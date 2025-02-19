билайн прокачал 4G‑сеть и расширил ее возможности в микрорайонах Челябинска

Мобильный интернет стал еще быстрее, а голосовая связь — еще надежнее для жителей и гостей столицы области

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За последний квартал оператор запустил десятки новых базовых станций, а также модернизировал уже существующую телеком-инфраструктуру в шести районах Челябинска. Это не только улучшило параметры сети для удобного пользования мобильными сервисами, но и адаптировало ее к возрастающим запросам клиентов.

Технические работы прошли в следующих микрорайонах, жилых комплексах и промышленных кварталах города:



Калининский район — 22-й микрорайон, ЖК ACADEM Riverside, поселок Бабушкина;

Курчатовский район — 1, 8, 12 и 18-й микрорайоны;

Металлургический район — возле Челябинского металлургического комбината;

Советский район — поселок имени Некрасова;

Тракторозаводский район — ЖК «Заозерный», поселок Чурилово;

Центральный район — ЖК Gagarin Residence, вдоль Свердловского проспекта и проспекта Ленина, по улице Воровского.

Сегодня, с обновленной сетью билайна, жители могут использовать 4G-интернет с большим комфортом, а скорости останутся высокими даже в трафиковые часы пик: при общении с близкими в мессенджерах и через видеозвонки, просмотре фильмов и прослушивании музыки, во время учебы и работы в удаленном режиме.

Между тем модернизация положительно отразилась и на качестве связи в общественных пространствах и социально значимых объектах, расположенных в упомянутых микрорайонах.

В частности, заметить позитивные изменения в работе 4G горожане и гости области могут при посещении культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис», дворца спорта «Юность» и Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, прогуливаясь по скверу «Алое поле» и в «Саду камней», а также в отдельных корпусах Челябинского государственного университета, Южно-Уральского государственного колледжа и в Областной клинической больнице № 3.

«Мы продолжаем активно развивать нашу сеть в Челябинске, и за эти несколько месяцев наша команда реализовала здесь целый ряд важных проектов, позволивших расширить покрытие 4G и его возможности для жителей. Например, в результате проведенной оптимизации мы ощутимо увеличили емкость сети в городе, и сегодня большее количество клиентов могут одновременно пользоваться мобильными сервисами без задержек даже в моменты сильных нагрузок»,— комментирует директор Челябинского отделения билайна Анастасия Карпенко.

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