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За последний квартал оператор запустил десятки новых базовых станций, а также модернизировал уже существующую телеком-инфраструктуру в шести районах Челябинска. Это не только улучшило параметры сети для удобного пользования мобильными сервисами, но и адаптировало ее к возрастающим запросам клиентов.
Технические работы прошли в следующих микрорайонах, жилых комплексах и промышленных кварталах города:
- Калининский район — 22-й микрорайон, ЖК ACADEM Riverside, поселок Бабушкина;
- Курчатовский район — 1, 8, 12 и 18-й микрорайоны;
- Металлургический район — возле Челябинского металлургического комбината;
- Советский район — поселок имени Некрасова;
- Тракторозаводский район — ЖК «Заозерный», поселок Чурилово;
- Центральный район — ЖК Gagarin Residence, вдоль Свердловского проспекта и проспекта Ленина, по улице Воровского.
Сегодня, с обновленной сетью билайна, жители могут использовать 4G-интернет с большим комфортом, а скорости останутся высокими даже в трафиковые часы пик: при общении с близкими в мессенджерах и через видеозвонки, просмотре фильмов и прослушивании музыки, во время учебы и работы в удаленном режиме.
Между тем модернизация положительно отразилась и на качестве связи в общественных пространствах и социально значимых объектах, расположенных в упомянутых микрорайонах.
В частности, заметить позитивные изменения в работе 4G горожане и гости области могут при посещении культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис», дворца спорта «Юность» и Дворца пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, прогуливаясь по скверу «Алое поле» и в «Саду камней», а также в отдельных корпусах Челябинского государственного университета, Южно-Уральского государственного колледжа и в Областной клинической больнице № 3.
«Мы продолжаем активно развивать нашу сеть в Челябинске, и за эти несколько месяцев наша команда реализовала здесь целый ряд важных проектов, позволивших расширить покрытие 4G и его возможности для жителей. Например, в результате проведенной оптимизации мы ощутимо увеличили емкость сети в городе, и сегодня большее количество клиентов могут одновременно пользоваться мобильными сервисами без задержек даже в моменты сильных нагрузок»,— комментирует директор Челябинского отделения билайна Анастасия Карпенко.
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