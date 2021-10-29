билайн помогает найти пропавших людей

Разработкой уже пользуется поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

билайн запустил решение для организаций, занимающихся поиском пропавших и потерявшихся людей — как детей, так и взрослых. Платформа «Билайн. Поиск» использует технологии анализа больших данных. Разработка позволяет быстро находить потенциальных свидетелей, а также людей, которые могут обладать дополнительной информацией о пропавшем человеке. С помощью этих технологий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отправляет смс потенциальным свидетелям, сообщает компания оператора сотовой связи.

В сообщении содержатся данные о пропавшем человеке с фотографией, приметами, возрастом и телефоном горячей линии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», по которому можно сообщить информацию о пропавшем.

«билайн — один из лидеров рынка больших данных в России. Мы запустили множество продуктов и сервисов, которыми пользуются крупнейшие бренды и государственные заказчики. Помимо коммерческих услуг для наших B2B клиентов мы используем телекоммуникационные технологии для решения масштабных социальных задач. Одна из них — построение системы поиска и спасения пропавших и потерявшихся людей в масштабах всей страны в сотрудничестве с поисковым отрядом „ЛизаАлерт“», — комментирует директор по продуктам и технологиям больших данных Константин Романов.

Он пояснил, что сервисы билайн помогают оперативно организовать поисковые операции, привлечь волонтеров, обеспечить быстрый обмен информацией о пропавших людях.

Поисковый отряд оперативно отправляет сообщения о поисковой операции именно тем абонентам, кого алгоритмы больших данных рассматривают как потенциальных свидетелей и кто дал согласие на получение информационных материалов при заключении абонентского договора или в процессе его исполнения. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться с отрядом и сообщить информацию о пропавшем.

«В поиске людей самый ценный ресурс — время. Поэтому любой сервис, который помогает его экономить, критически важен для нас. „Билайн. Поиск“ позволит нам в разы быстрее находить людей, которые потенциально могут обладать информацией о пропавших людях и связываться с ними, практически не привлекая к этой работе человека. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с билайн развивается и компания регулярно предлагает нам новые сервисы на основе самых современных технологий, которые помогают нам в нашей работе», — добавил председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

70 тысяч человек по всей России подключены к системе смс-информирования людей о поисках рядом.