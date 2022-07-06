«Билайн» поднимет стоимость архивных тарифов

Платить за услуги больше потребители начнут уже с 6 июля

Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») повысит стоимость услуг для некоторых архивных тарифов с сегодняшнего дня, 6 июля. При этом рост будет в пределах инфляции, сообщили изданию «Интерфакс» в компании.

Ранее пользователи пожаловались в социальных сетях на то, что им начали приходить сообщения от сотового оператора о повышении стоимости услуг связи с 6 июля. В компании подтвердили, что цены действительно повысят, но изменения затронут небольшую часть архивных тарифов. При этом представители «Вымпелкома» уточнили, что рост стоимости услуг будет в пределах текущей инфляции. По предварительным данным, это не более 10%.

ФАС признала повышение цен сотовым оператором допустимым, поскольку тарифы вырастут в пределах индекса потребительских цен, уточняет издание ТАСС со ссылкой на ведомство.