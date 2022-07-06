Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») повысит стоимость услуг для некоторых архивных тарифов с сегодняшнего дня, 6 июля. При этом рост будет в пределах инфляции, сообщили изданию «Интерфакс» в компании.
Ранее пользователи пожаловались в социальных сетях на то, что им начали приходить сообщения от сотового оператора о повышении стоимости услуг связи с 6 июля. В компании подтвердили, что цены действительно повысят, но изменения затронут небольшую часть архивных тарифов. При этом представители «Вымпелкома» уточнили, что рост стоимости услуг будет в пределах текущей инфляции. По предварительным данным, это не более 10%.
ФАС признала повышение цен сотовым оператором допустимым, поскольку тарифы вырастут в пределах индекса потребительских цен, уточняет издание ТАСС со ссылкой на ведомство.Ранее о повышении цен на безлимитные тарифы почти в два раза сообщили в Tele2. О росте цен оператор предупредил своих абонентов через СМС-рассылку. На жалобы, разлетевшиеся по соцсетям, отреагировали ФАС и Минцифры РФ и пообещали провести проверку. После этого оператор отказался от повышения цен.