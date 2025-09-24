Библиотеки Челябинской области получат деньги на создание детских центров развития

Такие возможности открывает нацпроект «Семья»

С 2026 года нацпроект «Семья» начнет финансировать детские культурно-просветительские центры на базе учреждений культуры, а также поощрять лучшие практики библиотек и домов культуры. Деньги получат и организации из Челябинской области, сообщает Минкульт региона.

Так, по четыре миллиона получат Симская детская библиотека, ЦГБ Златоуста, библиотека-филиал № 10 ОГБ Магнитогорска, детская библиотека № 5 Челябинска, а также ДК «Родник» в поселке Синий Бор Увельского района и Подовинновский СДК в Октябрьском районе. Здесь будут созданы новые детские центры для творческого и интеллектуального развития детей и их родителей.

Субсидии в размере более трех миллионов рублей получат Челябинская областная библиотека для молодежи (проект «Читки на русском» вошел в топ-100), Челябинский госцентр народного творчества, ДК п. Центральный (Златоуст), Укский СДК (Ашинский район) и «Центр досуга им. Горького» (Чебаркуль).

Средства направят на ремонт, оборудование, создание доступной среды, пополнение фондов и запуск новых проектов.