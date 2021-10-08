Лучшие библиотекари нашей страны ежегодно принимают участие в конкурсе, инициировано министерством культуры РФ. В 2021 году из двухсот заявок, отправленных специалистами, лишь 33 достойных претендента попали в шорт-лист конкурса. Среди них — Алена Золотарева-Богатырь из Магнитогорска, сообщает пресс-служба областного правительства.
Об Алене рассказывают: хрупкая, нежная, небольшого роста и при этом сильная, экспрессивная, незабываемая. В библиотеку она пришла 5 лет назад и сразу взяла на себя сложный, но очень важную часть работы — с читателями-инвалидами.
За это время Алена организовала на базе Центральной городской библиотеки Магнитогорска клубы для особых читателей: «Территория открытий», «Метаморфозы», «Вместе». Здесь собираются единомышленники, которые, как и сама Алёна, каждый день преодолевают трудности, о которых обычные люди даже не задумываются. Благодаря стараниям Алёны в библиотеке была организована театральная студия «Non амплуа», актерами которой являются члены городского общества инвалидов.
Сейчас Алена реализует новый проект «Уроки доброты»: люди с ОВЗ проводят мероприятия для школьников в библиотеке. Ее инициатива получила поддержку в конкурсе на предоставление грантов губернатора Челябинской области.
«Я считаю этот проект невероятно важным, ведь так дети быстрее понимают, что наличие дополнительных потребностей у людей с инвалидностью не делает их другими», — рассказывает Алёна Золотарёва.
Напомним, южноуральские педагоги также борются за звание лучших в профессиональных конкурсах федерального значения.
Автор: Степан Тимощук.
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