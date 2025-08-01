Библиотека Октябрьского округа после ремонта стала доступна для людей с ОВЗ

Для читателей поступили новые книги, а помещения стали комфортнее

Новый статус, новое название, новые книги — и новые задачи: модельная библиотека Октябрьского муниципального округа полностью преобразилась по нацпроекту «Культура». По сути, она превратилась в культурно-профессиональный центр, где есть место не только чтению, но и массовым мероприятиям, литературным встречам и даже танцам, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Библиотеку переоснастили по модельному стандарту. Внутри читателей теперь ждут комфортные залы с изготовленной индивидуально для библиотеки мебелью и современным оборудованием. Для людей с ограниченными возможностями появились подъемник и система вызова помощника.

«Раньше представление о библиотеке было такое: прийти книжку взять или в читальном зале почитать. Сегодня формат модельной библиотеки предполагает такую территорию, куда приходят люди для того, чтобы заниматься творчеством, объединяться, проводить совместные мероприятия. Хорошо, что такие места, способные объединять поколения, у нас появляются. Но важно, чтобы и свою основную функцию библиотека выполняла», — заметил Алексей Текслер.

Глава региона, осмотревший обновленную площадку для чтения и мероприятий, пообщался с активистами местного отделения «Движения первых», которые являются завсегдатаями библиотеки. Губернатор пожелал им быть лидерами в своих школах.