Безветренная и аномально жаркая погода ожидается в Челябинской области 30 мая

Синоптическая ситуация в регионе пока не меняется

Антициклон продолжает определять погоду в Челябинской области. В пятницу, 30 мая, температура местами поднимется выше 30 градусов. Ветра почти не будет. По-прежнему солнечно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура упадет до +11...+13 градусов. Днем воздух прогреется до +29...+31 градуса. Ветер неустойчивый, слабый. Малооблачно, дождя не будет.

В горных районах и низинах ночью может похолодать до +5 градусов, на остальной территории — до +14. Днем температурный разбег по области составит 27...32 градуса. Также малооблачно.

Напомним, в Челябинской области действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Какие правила соблюдать, чтобы не получить солнечный удар, — в нашем материале.