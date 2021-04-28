Безопасный отдых: как избежать отравлений и укусов насекомых на пикнике

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области опубликовало ряд соответствующих рекомендаций

На майские праздники многие жители Челябинской области отправятся на пикники. В связи с этим региональное Управление Роспотребнадзора напомнило южноуральцам о соблюдении необходимых правил для избежания отравления, а также укусов опасных насекомых.

Для пикника следует выбирать нескоропортящиеся продукты, такие как консервы, копчености, вареные яйца, хлеб, печенье, а также фрукты и овощи в толстой кожуре. Мясо для шашлыка необходимо мариновать заранее и транспортировать его в термосумке для поддержания оптимальной температуры. Тщательно следует следить и за готовностью шашлыка: непрожаренное мясо может стать причиной отравления. Фрукты и овощи следует тщательно промыть дома. Для разных продуктов необходимо использовать разные разделочные доски и ножи. Лучше всего использовать одноразовую посуду.

«Отдыхая на природе, необходимо иметь запас чистой воды для соблюдения правил личной гигиены и запас питьевой бутилированной воды для питья. От употребления крепких алкогольных напитков на отдыхе на природе следует воздержаться. Вполне подойдет сухое красное или белое вино в небольших количествах, а также соки»,— сообщают в Роспотребнадзоре.

Не стоит пренебрегать защитными химическими средствами от насекомых: лучше всего опрыскать от них не только место пикника, но и верхнюю одежду. Одеваться следует в светлые тона и тщательно, чтобы клещи не смогли попасть на кожу. Кроме того, необходимо осматривать друг друга каждые 20 минут и обязательно по возвращении домой.

Не следует забывать и о личной гигиене.