Безопасный детский отдых стал главной темой майского заседания КЧС Челябинской области

К заседанию по ВКС подключились главы всех городов и районов региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить максимальный уровень безопасности детей предстоящим летом, вне зависимости от того, где они будут проводить каникулы. Подготовка к предстоящей оздоровительной кампании стала центральной темой майского заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

В заседании КЧС приняли участие представители федеральных ведомств, силовых структур, региональных министерств, в режиме видеоконференции подключились главы городов и районов.

«Необходимо завершить все подготовительные работы до начала летнего оздоровительного сезона. Особое внимание — антитеррористической и противопожарной защищенности объектов детского отдыха. Поэтому к работе межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей необходимо привлекать единые территориальные комиссии. В их состав, напомню, входят не только должностные лица регионального и муниципального уровней, но и представители правоохранительных органов», — обратился к участникам совещания Алексей Текслер.

На сегодняшний день идет приемка детских оздоровительных лагерей. Напомним, детей примут 794 организации, в том числе 64 загородных лагеря, а также палаточные и дневного пребывания. В каждом из них реализуется комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности объектов: работают системы видеонаблюдения, установлены кнопки экстренного реагирования и другие меры. Также проведены инструктажи сотрудников по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Проходят учебные тренировки, направленные на отработку порядка действий персонала в случае возникновения ЧС.

Особое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. Все нарушения должны быть устранены до начала заездов детей. Также сообщается, что сотрудники регионального главка МЧС на протяжении всей оздоровительной кампании будут проводить конкурсы детско-юношеского творчества на противопожарную тематику, соревнования по пожарно-спасательному спорту, а также практические занятия с детьми по безопасному поведению на воде и в быту, инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности и тренировочные эвакуации в случае возникновения пожара.

Отдельно участники КЧС обсудили вопрос пожарной безопасности детей в местах проживания. С 2017 года в Челябинской области ведется планомерная работа по установке пожарных извещателей в семьях, состоящих на учете в органах соцзащиты населения. Губернатор поручил держать эту работу на особом контроле.

Также глава региона предложил рассмотреть возможность оказания материальной помощи семьям группы риска в части устранения имеющихся нарушений по использованию печного отопления и провести обучающие мероприятия по мерам пожарной безопасности для жителей области, в том числе в образовательных учреждениях с привлечением актива Движения Первых.