Безопасность аттракционов в Челябинской области можно определить по документам

Перед использованием проверьте, есть ли у него государственный регистрационный знак

Летние каникулы — время отдыха и развлечений, в том числе посещения аттракционов. Однако безопасность должна быть на первом месте. Председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев обращает внимание на важные аспекты выбора безопасных аттракционов в Челябинской области, сообщает «Парламентская неделя».

Стационарные и передвижные аттракционы относятся к объектам повышенной опасности и подлежат государственной регистрации согласно техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов».

«Каждый эксплуатируемый аттракцион должен иметь государственный регистрационный знак. В случае отсутствия необходимо воздержаться от его использования», — подчеркивает Вячеслав Евстигнеев.

Наличие государственного регистрационного знака — гарантия того, что аттракцион прошел проверку технического состояния и безопасности, персонал обучен, а эксплуатация осуществляется с соблюдением всех необходимых требований. Это касается всех аттракционов, включая надувные батуты.

Отсутствие регистрационного знака свидетельствует о том, что аттракцион не проходил проверку и может представлять опасность. В этом случае от использования аттракциона следует отказаться и сообщить об этом в управление Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Будьте внимательны и выбирайте только проверенные и безопасные аттракционы для себя и своих детей.

Автор: Екатерина Распопова