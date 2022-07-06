«Всем этим гражданам предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи в течение трех лет с момента прибытия в РФ», — отмечают в пресс-службе.
Документом, подтверждающим прибытие на территорию Российской Федерации, является:
— документ, удостоверяющий личность гражданина Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, лица без гражданства;
— миграционная карта;
— заграничный паспорт (при наличии);
— документ, выданный территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
За помощью можно обращаться по телефону горячей линии Главного управления юстиции 8 (351) 263-30-10 с 9:00 до 12:00.