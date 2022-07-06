Беженцам окажут бесплатную юридическую помощь в Челябинской области

Обращаться к юристам можно в течение трех лет после переезда

В Челябинской области расширили список граждан, которые имеют право на бесплатную помощь юристов. Теперь ее могут получать граждане РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживавшие на территории Украины, ДНР, ЛНР, но покинувшие свое место жительства после 18 февраля 2022 года. Об этом в среду, 6 июля, сообщает пресс-служба Главного управления юстиции Челябинской области.

«Всем этим гражданам предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи в течение трех лет с момента прибытия в РФ»,

— отмечают в пресс-службе.

Документом, подтверждающим прибытие на территорию Российской Федерации, является:

— документ, удостоверяющий личность гражданина Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, лица без гражданства;

— миграционная карта;

— заграничный паспорт (при наличии);

— документ, выданный территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

За помощью можно обращаться по телефону горячей линии Главного управления юстиции 8 (351) 263-30-10 с 9:00 до 12:00.