/ Безбедный чебаркульский вахтовик несколько лет уклонялся от алиментов для дочки

Приставы заставили погасить долг, пригрозив оставить 30% зарплаты.

Очередной алиментный долг удалось взыскать судебным приставам. Несколько лет специалисты «выслеживали» должника из Чебаркуля, который не выплачивал алименты дочери. К 18-летию ребенка долг составил уже 748 тысяч рублей. Выследить должника не удавалось: у него не было официальной работы, постоянного места жительства и какого-либо имущества, официально зарегистрированного. Однако летом 2017 года специалисты обнаружили счет должника в одном из банков.

В течение нескольких месяцев происходило списание денежных средств от 20 до 60 тысяч рублей. Но это, похоже, мало беспокоило должника, поскольку ни он, ни его родственники не обратились с вопросами к судебным приставам. В результате было списано около 150 тысяч рублей. В начале декабря судебные приставы выявили еще один счет, на котором находилось 472 тысячи рублей. Деньги были заблокированы, но с перечислением приставы торопиться не стали в надежде на звонок своего неуловимого подопечного. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы УФССП Челябинской области Ольга Шебанова.

Должник действительно позвонил. Узнав причину блокировки счета, он пояснил, что заработать деньги — не проблема, ведь он работает в крупном добывающем холдинге в Якутии вахтовым способом. В ответ на это приставы пообещали удерживать 70% заработной платы в счет дочери. Через неделю мужчина полностью погасил алиментный долг перед ребенком, выплатив оставшиеся 128 тысяч рублей.