Мэрия Копейска через суд пытается отобрать у людей землю, купленную под строительство домов

В бюрократическую ловушку попали полсотни человек

В Копейске разгорелся скандал между покупателями земельных участков в поселке Октябрьский, которые решили построить свое жилье, и администрацией города. Местные власти намерены добиться через суд того, чтобы признать все сделки по покупке земли ничтожными, хотя многие уже успели начать возводить дома, а кое-кто уже практически завершил строительство. Люди брали на эти цели кредиты, использовали деньги материнского капитала и свои сбережения, думая, что на законных основаниях станут обладателями частного дома. Но теперь они могут лишиться как жилья, так и своих вложений. Подробнее о том, как собственники участков стали заложниками внезапных юридических разбирательств — в материале ИА «Первое областное».

Неожиданная претензия

Эта история началась с того, когда индивидуальный предприниматель Татьяна Завражная решила заработать на продаже земельных участков. В начале 2021 года она купила землю сельскохозяйственного назначения, примыкающую к частному сектору поселка Октябрьский. За миллион рублей был приобретен участок в 9 га, который размежевали на более мелкие площади (по шесть соток) и изменили назначение под индивидуальное жилищное строительство.

«Везде получила разрешительные документы, в том числе в администрации. На часть земельных участков, переведенных под ИЖС, направила уведомления о начале строительства, на что тоже были получены разрешения. Участки были разделены на шесть соток, после чего запустила рекламу о продаже. Землю раскупили буквально за три месяца. Также пришлось вложиться в постройку дороги и провести земельные работы, так как здесь были большие перепады», — рассказывает Татьяна Завражная, держа в руках целую кипу бумаг.

Все шло нормально, но неожиданно Татьяна, как и все собственники участков, осенью 2021 года получила иск от администрации о том, что необходимо прекратить право собственности всех граждан, поскольку местные власти посчитали, что только мэрия могла распорядиться этой землей, а не сам предприниматель. Женщина приобрела эту землю у физического лица, который поставил участок на учет еще в 2013 году, а в прилагаемых документах все указывало на то, что здесь разместится будущая зона жилой застройки. В пользу этого аргумента говорит и близость частного сектора. Каких-либо документальных ограничений на использование земли не было.

«В судебном процессе мне пришлось запрашивать сведения в архивах. До 1992 года земли принадлежали совхозу Калачевскому, а до 2006 года — ТО „Калачевское“. Организация стала банкротом, земли обрабатывала птицефабрика. Потом участок включили в зону населенного пункта, то есть ее можно было использовать для строительства. В суде же назначили экспертизу, которая длилась целый год: она должна была уточнить, где должны располагаться эти участки, поскольку прокурор указал, что земельные участки были поставлены на учет в другом месте, а я якобы их перенесла сюда. Но это невозможно сделать чисто физически, потому что границу до меня уже определили, все точки нанесли на карту», — отмечает предприниматель.

Один из покупателей земли подал встречный иск о признании себя добросовестным приобретателем, поскольку с 2013 года этот участок стоял на кадастровом учете, в Росреестре о нем есть сведения. Другими словами, как подчеркивает Татьяна, в администрации прекрасно знали ситуацию: если бы в момент межевания мэрия наложила ограничения, то была бы возможность приостановить продажу участков. Вся судебная активность местных властей началась только после того, как люди уже начали заливать фундамент, а кое-кто уже готовился к переезду. В бюрократическую ловушку попали почти пять десятков человек.

Закопанные деньги

Ситуация усугубляется тем, что многие покупатели уже связывали свою жизнь с Октябрьским, поэтому тратили немалые деньги на строительство. Мама двойняшек Люция Демичева вместе с супругом заметили объявление о продаже земли: участки уже были разделены, все документы имелись и даже начали строиться дороги. Дело было только за тем, чтобы купить себе заветные сотки и начать возведение дома. Два участка по шесть соток были объединены в единую землю, семья прошла все процедуры и получила разрешительные документы: план, градостроительный регламент, выписку из ЕГРН, поставили землю на учет.

«Мы взяли материнский капитал на улучшение жилищных условий и успели его потратить — всего 638 тысяч рублей. Мы уже начали проводить свет, потом начали огораживать участок, но в октябре пришло уведомление, что нас вызывают в суд по иску о том, что эти участки нам не принадлежат. До сих пор у нас идет судебный процесс. Назначена была экспертиза, которая длилась год, но главное, что мы не можем ничего делать дальше. Сейчас вынуждены жить вчетвером в квартире площадью 49 квадратных метров, а металл для будущего забора пылится в гараже», — рассказывает Люция Демичева.

Меньше повезло тем, кто успел приобрести здесь участок одними из первых. Так, например, семья Зелениных продала квартиру и новую машину в Челябинске и сняла жилье в поселке. Глава семейства Дмитрий торопился со стройкой и самостоятельно возвел и обустроил сруб. Он утверждает, что разрешение на строительство было получено, да и в целом все процедуры прошли по букве закона, но затем грянул иск от копейской мэрии. До судебного решения продолжать что-то делать невозможно. Администрация сейчас отказывается присваивать дому адрес, так как идут суды.

«Запрет поставили на использование земли, а мы хотели провести сюда газ к зиме. Электрокотлом пользуемся и теплым полом, поэтому приходится тратить немалые деньги на отопление. Мы хотели использовать материнский капитал на отделку, но теперь боимся что-то делать. В суде вообще сказали, чтобы мы забирали то, что есть. А как мы заберем с собой сруб? И нам съезжать-то уже некуда, столько средств сюда внесли. Останемся у разбитого корыта...», — со слезами на глазах говорит Оксана Зеленина.

Семья Лежениных намеревалась построить сразу три дома: посередине главный дом для родителей и по бокам — два дома для детей. Они тоже продали свою квартиру на Северо-Западе Челябинска, успели посмотреть будущий дом на производстве (покупали готовый), а за день до получения ипотеки им пришло уведомление от мэрии, что на купленной ими земле ничего возводить нельзя. На сегодняшний момент семейный проект обошелся в полтора миллиона рублей, причем жить приходится в квартире у родственников.

«Надеемся, что решение в суде будет положительным, но сейчас уже сильного желания строиться такого нет, потому что сильно ударили по рукам. В этой ситуации больше повезло тому, кто еще занимался бумажными делами, но есть и те, кто уже успел залить фундамент под будущий дом. Самое интересное, что сначала охотно выдавали разрешения, но теперь свои решения они аннулируют и судятся с нами о том, что неправильно выдана земля. Мы считаем, что им лучше разобраться внутри, с людьми, которые все это подписали», — делится Евгения Леженина.

Мать-одиночка Юлия Остермиллер называет себя той, кто стал «последней попавшей в этот несчастный вагон». Она покупала участок за 299 тысяч рублей, использовала личные сбережения и взяла потребительский кредит. Женщина намеревалась построить жилье для своего старшего ребенка, но эта затея, если суд удовлетворит иск администрации, может обернуться только потерей денег. Примечательно, что Юлия даже не привлечена к процессу как ответчик, потому что на момент подачи иска участком еще не владела.

«Разбирайтесь сами»

Все, кто купил участки на земле, которой внезапно заинтересовалась администрация Копейска, надеются на положительный для них исход дела. Следующее заседание состоится 17 мая, хотя многие придерживаются мрачных прогнозов. Позиция же у администрации довольно интересна и уже обозначено, что будет в случае их победы в суде.

«Если суд удовлетворит исковые требования администрации, то будет основание для признания сделок по купле-продаже земельных участков недействительными с применением последствий их недействительности. Каждая из сторон будет обязана возвратить другой все полученное по сделке, в том числе уплаченные гражданами денежные средства за земельные участки. Муниципалитет стороной указанных сделок не являлся. Сделки заключались исключительно между частными лицами. В ноябре 2021 года в адрес собственников земельных участков, ответчиков по делу, администрацией Копейского городского округа были направлены уведомления с рекомендацией не принимать меры по строительству объектов на земельных участках в целях предупреждения возможных затрат в связи с их демонтажом», — прокомментировали в мэрии Копейска.

Пока же ситуация находится в подвешенном состоянии: с одной стороны семьи с детьми, которые не могут распоряжаться своей собственностью и терпят убытки, с другой — власти, которые сначала разрешили стройку, а затем внезапно изменили свое же решение.