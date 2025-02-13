Без малого 500 проектов заявлены на премию «Служение» от Челябинской области

На конкурс выставлены успешные практики, которые делают жизнь комфортнее

Муниципалитеты Челябинской области подали 489 заявок на премию «Служение», которая проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) по поручению президента РФ, сообщает Центр управления регионом.

«В этом году заявки на премию пришли из 15 тысяч муниципалитетов страны — это 78% от общего числа. Все говорит о том, что нам удалось дойти до людей, сделать именно такую премию, которую ждет муниципальное сообщество», — рассказала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.



От Челябинской области на премию заявился каждый муниципалитет. Например, Челябинск направил 16 проектов — это инициативы по развитию территорий, крупные форумы, центры помощи и поддержки, патриотическая и воспитательная деятельность. В номинации «Забота о семьях героев — вклад в общую победу» заявлен проект «Забота о СВОих: комплексная поддержка участников спецоперации и членов их семей».

Еще 15 заявок на премию направил Магнитогорск. Здесь уже четвертый год подряд проходит фестиваль «Солянка», который поддерживает местных производителей. Мероприятие проводится в первую субботу августа, собирает более 10 тысяч жителей и порядка 100 предпринимателей. На площадке проходят ярмарка, мастер-классы, концерты.

«Все торговые места предоставляются предпринимателям бесплатно. Для молодых бизнесменов проходят лекции, мастер-классы. То есть мы совмещаем развлечение для магнитогорских семей, гостей города и поддержку местных производств», — отмечает заместитель начальника управления экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска Елена Зайцева.

Миасс направил на соискание премии 11 заявок, в том числе проект благоустройства Предзаводской площади, который еще только будет реализован.

Победителей конкурса будут впервые выбирать народным голосованием — оно стартует 31 марта на портале «Госуслуги».

Напомним, Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится второй раз. В этом году она собрала рекордное количество заявок — 41 тысячу со всей России.