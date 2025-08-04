Без горячей воды в Челябинске остаются около тысячи домов и учреждений

В том числе из-за внеплановых ремонтов отключены порядка 300 домов на Северо-Западе

Без горячей воды в Челябинске остаются около тысячи зданий, из них 547 многоквартирных домов и 140 социальных объектов — планово, в рамках пятого этапа опрессовок, около 300 — остаются без ГВС более двух недель после четвертого этапа гидравлических испытаний, сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«После четвертого этапа „УСТЭК-Челябинск“ продлила сроки испытаний на две недели, но мы всю прошлую неделю работали очень плотно по аварийным ремонтам и по четвертому этапу 256 многоквартирных домов подключили к ГВС. Остаются без ресурса порядка 300 многоквартирных домов на Северо-Западе. Сегодня состоялось оперативное совещание с УСТЭКом, планируем подключить дома из четвертого этапа до конца текущей недели», — сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы Александр Астахов.

«Мы во время субботнего объезда оценили состояние труб — там буквально привариться не к чему, металла не осталось. В первую очередь речь о Калининском и Курчатовском районах. Лучше сейчас эту проблему закрыть, заменить участок, чтобы в отопительный сезон входить спокойно», — прокомментировал глава города Алексей Лошкин.

И таких примеров с дырявыми трубами в Челябинске, по его словам, более чем достаточно.

Мэр поручил держать вопрос на постоянном контроле и дополнительно информировать горожан об отключениях.

На фото: Вот такие трубы меняют в рамках ремонтов после опрессовок