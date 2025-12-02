Бесснежная зима: губернатор Челябинской области дал поручения по новогоднему благоустройству

Главы муниципалитетов должны проинформировать горожан о возможном изменении планов

На прямой линии губернатор Алексей Текслер дал два важных поручения, касающихся новогоднего благоустройства в регионе. Первое — обустроить с освещением народный ледовый городок в поселке Рощино, второе и основное — всем муниципалитетам активно информировать жителей о планах по установке ледовых фигур в условиях бесснежного начала зимы.

Поводом для обсуждения стал вопрос Надежды Павловны Кумпеевой из поселка Рощино Сосновского района. Она рассказала, что местные жители ежегодно своими силами создают снежный городок для детей, но там нет освещения для вечерних прогулок. Губернатор заверил, что вопрос будет решен через программу инициативного бюджетирования или комфортной городской среды, и взял его на контроль.

Также Алексей Текслер обратился ко всем главам муниципалитетов:

«Коллеги, я понимаю, что все отыграли конкурсы на снежные городки, но снега нет. Вступите в контакт со своими жителями, расскажите им о планах, декабрь уже наступил. Детям нужен праздник, как минимум елки должны быть везде установлены».

Губернатор также сказал, чтобы подрядчики были наготове, чтобы решать эти вопросы с приходом первых снегопадов.