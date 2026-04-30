«Бессмертный полк» в Челябинской области пройдет в онлайн-формате

Такое решение принято на заседании антитеррористической комиссии

В преддверии Дня Победы на заседании региональной антитеррористической комиссии, которое провел губернатор Алексей Текслер, принято ключевое решение: в этом году на Южном Урале традиционное шествие «Бессмертного полка» состоится в онлайн-формате. Массового выхода на улицы не будет, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Как пояснил губернатор, данная мера продиктована текущей оперативной обстановкой. В последнее время уровень террористических угроз, по словам Алексея Текслера, усложнился. Все экстренные службы региона работают в усиленном режиме, при необходимости объявляется опасность атак беспилотных летательных аппаратов.

«Обязательно почтим наших героических предков и покажем, что нас не сломить. Пожалуйста, берегите себя, помогайте другим, сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенной информации», — подчеркнул глава региона, комментируя выбор формата.

Организаторы подготовили несколько альтернативных форматов для тех, кто хочет почтить память ветеранов. Так, будет организовано онлайн-шествие на сайте «Бессмертного полка». Жители региона могут прислать историю своего героя на официальный сайт акции. Прием заявок открыт до 6 мая. Само онлайн-шествие состоится 9 мая. Начало трансляции — в 12:00 по местному времени.

Память о героях Великой Отечественной войны можно почтить, разместив портрет своего ветерана и рассказ о нем на личной странице в любом из популярных соцсетей. Также продолжится оформление окон домов, учреждений и салонов автомобилей портретами участников войны. Важно закрепить изображение так, чтобы оно не было повреждено во время движения или ветром.

Организаторы подчеркивают: «Бессмертный полк» остается важнейшей частью празднования Дня Победы и возможностью сохранить память о поколении победителей.