«Бессмертный полк — 2021»: как принять участие в Челябинской области

Этой весной шествие снова пройдет в онлайн-формате

Из-за коронавирусных ограничений общероссийское шествие «Бессмертный полк» этой весной снова пройдет в виртуальном режиме. Мероприятие состоится в сам День Победы. Его будут транслировать СМИ и соцсети. Как принять участие в акции, рассказала координатор акции на Южном Урале.

«В прошлом году трансляция шествия была общероссийской. На этот раз мы просили развести колонны по регионам, и нас услышали. Жители области смогут следить за колоннами, сформированными на Южном Урале», — говорит член Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова.

Чтобы принять участие в шествии, нужно подать заявку на сайте 2021.polkrf.ru. Процедура понятная и довольно простая. Вы регистрируетесь при помощи электронной почты, мобильного телефона или же соцсетей и загружаете в личный кабинет имя, дату рождения и дату смерти героя, а также его фотографию и свое личное фото. Если какие-то данные неизвестны или нет снимка, заявку можно сформировать и без них. Главное — указать, что вы участник из Челябинской области, так как во время шествия каждому региону будут показывать только его колонны.

После этого на экране вы увидите макет транспаранта, который примет участие в шествии. Его нужно отправить на модерацию. Если всё хорошо, то в ответ вы получите точное время, когда в общей трансляции будет показан ваш ветеран. Шествие в регионах начнется 9 мая в три часа дня по местному времени.

«Все транспаранты проходят тщательную модерацию. А среди волонтеров, которые ведут оценку, есть профессиональные историки. Это необходимо, чтобы не пропустить на шествие фейковые портреты. В прошлом году были случаи, когда люди загружали фото нацистов и их пособников, а еще — героев мультфильмов. Информацию о таких фактах модераторы передали в Следственный комитет. Я знаю, что после этого возбуждались дела, кого-то даже наказали. Этой весной все загрузки привязаны к личному кабинету. Думаю, что „шутников“ не будет», — говорит Елена Скорнякова.

Кстати, если вы загружали данные о своих ветеранах на сайт проекта в 2020 году, можете снова использовать их, обратившись к разделу «Банк памяти».

Прием заявок на участие в шествии завершается 8 мая. Однако организаторы просят сформировать заявку пораньше, чтобы облегчить труд модераторам. А еще — помочь пожилым близким подключиться к трансляции и приобщиться к масштабному шествию.

Также организаторы не теряют надежды провести живое шествие этим летом, но его судьба зависит от эпидситуации.