Бесполезны и вредны: главный ЛОР Минздрава Челябинской области об «усилителях слуха»

Врач объяснил, почему стоит выбирать слуховые аппараты, изготовленные индивидуально

Южноуральцы, имеющие проблемы со слухом, все чаще стали приобретать не слуховые аппараты, а разрекламированные «усилители слуха». Такие приспособления продаются без назначения врача, а значит, они не до конца соответствуют нормам безопасности и плохо выполняют свою основную функцию.

Настоящий слуховой аппарат изготавливают по меркам пациента. Такой прибор полностью повторяет строение ушной раковины, а «усилители» имеют несколько стандартных ушных вкладышей, которые подходят не всем.

«Такие вкладыши давят на кожу, образуя пролежни, воспаления слуховых проходов. От них могут развиться грибковая инфекция, различные воспалительные заболевания наружного слухового прохода, которые лечатся долго, нудно и довольно болезненно», — говорит заведующий ЛОР-отделением ЧОКБ, главный оториноларинголог Минздрава Челябинской области Илья Скирпичников.

И это малая толика всех проблем. Есть другие.

Снижение звука происходит на разных частотах неравномерно, чаще всего страдают средние и высокие частоты. Однако «усилители слуха» увеличивают их одинаково. Таким образом человек громче слышит то, что и так слышал. А то, что не слышал, — не уловит за усиленными звуками.

«Все слуховые аппараты, назначенные врачом, подбираются с учетом данных аудиограммы. Она дает достаточно четкую картину — на каких частотах идет снижение. Через процессор при помощи компьютера все настраивается, и уровень слышимости на разных частотах поднимается до максимально допустимого в каждом конкретном случае. Благодаря этому и настраивается нормальный звук», — подчеркивает Илья Скирпичников.

Единственным вариантом улучшить слух и не подвергать себя опасности остается посещение оториноларинголога. Доктор проведет необходимые исследования и назначит безопасный слуховой аппарат, который позволит слышать лучше.