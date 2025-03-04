Бесплатный ретроавтобус проедет по Челябинску 6 марта

В салоне будет звучать живая музыка

Челябинцы смогут совершить бесплатную поездку на легендарном автобусе «Икарус-280». В преддверии 8 Марта он проедет по городу по маршруту № 64, сообщает Служба организации движения.

Помимо пассажиров, в салоне будут находиться артисты хора ветеранов «Металлочка». В пути они исполнят свои лучшие песни. Предпраздничная поездка по городу — это уникальная возможность окунуться в атмосферу советской эпохи и насладиться живой музыкой.

Автобус отправится в путь 6 марта в 11:00 от остановки «Автовокзал Центральный» (улица Степана Разина) и проследует до «Автобусного парка». Проезд бесплатный.

Организаторы акции приглашают всех желающих присоединиться к этому необычному и праздничному мероприятию.