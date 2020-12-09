Бесплатный доступ к теории школьной программы открыл «Ростелеком»

В разделе представлены не только обязательные для изучения предметы.

Цифровой сервис образования «Ростелеком. Лицей» открывает бесплатный доступ для всех учащихся к своему разделу «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов. Теперь дети смогут получить всю информацию при помощи нескольких кликов.

«В новом разделе представлены обязательные школьные предметы: математика, русский язык и английский язык за 5–11 классы, а также подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике и русскому языку», — сообщили в «Ростелекоме».

Помимо обязательной школьной программы, в «Учебнике» выложена теория дополнительных курсов, которые могут заинтересовать ребёнка. Речь идёт о маркетинге, ментальной арифметике, робототехнике, интернету вещей, виртуальной реальности, блокчейну и другим познавательным темам.

Также школьник может сохранять важные уроки в одном разделе и возвращаться к их изучению в любое время.

В «Ростелекоме» отмечают, что сама платформа «Лицей» помогает не только школьникам, но и родителям, которые могут отследить прогресс ученика.