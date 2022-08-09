Бесплатные туристические поездки для школьников стартовали в Челябинской области

Проект в пилотном режиме охватит около 8900 детей

В Челябинской области стартовали экскурсии для школьников в рамках пилотного проекта по выдаче социальных сертификатов в сфере туризма. Первыми в бесплатное путешествие отправились ребята из Верхнего Уфалея, Увельского и Пластовского районов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«В рамках двухдневной экскурсионной поездки в Челябинск школьников познакомят с внутренней жизнью Театра драмы имени Наума Орлова и областного телерадиоцентра, проведут мастер-класс по мультипликации, а также покажут информационный центр по атомной энергии и основные достопримечательности столицы Южного Урала», — рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.





Напомним, в бесплатное путешествие по родному краю в 2022 году отправятся 8879 тысяч школьников с 5-го по 9-й класс. Распределяются путевки среди ребят, добившихся высоких результатов в олимпиадах, научных, культурных, спортивных мероприятиях, данные о которых внесены в модуль «Одаренные дети» системы «Сетевой город. Образование».