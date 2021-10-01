Бесплатные прививки в частных клиниках и аккредитация медиков: как изменится жизнь россиян в октябре — 2021

Рассказываем, какие законы вступают в силу во втором осеннем месяце

С октября россияне смогут бесплатно ставить прививки в частных клиниках, выплаты на первого и второго ребенка будут перечислять только на карты «Мир», а военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты. Эти и другие нововведения, вступающие в силу во втором осеннем месяце, — в материале ИА «Первое областное».

С 1 октября все прививки, которые включены в национальный календарь вакцинации, можно будет бесплатно поставить в частных клиниках. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в удобном месте и у специалиста, которому они доверяют.

С сегодняшнего дня выплаты на первого и второго ребенка до трех лет, которые получают семьи с доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума в регионе, будут зачислять только на карту «Мир». Те, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта. Те, кто получал выплаты на счет по вкладу или кому деньги доставляли почтой, будут получать их в обычном режиме. Напомним, такое пособие получают семьи, в которых ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года.

С 1 октября оклады военнослужащих и правоохранителей повысят на 3,7%. Увеличение зарплаты следует ждать:

военным, проходящим службу по контракту;

военным срочной службы;

полицейским;

таможенникам;

пожарным;

сотрудникам уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения;

некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

С сегодняшнего дня изменится процедура допуска медработников и фармацевтов к профессиональной деятельности. Теперь им придется проходить аккредитацию. Сведения о получивших ее работниках будут вноситься в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

С 1 октября россияне смогут бесплатно смотреть телевизионные каналы первого и второго мультиплекса в интернете. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению.

Также с сегодняшнего дня операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору некоторые данные об абонентах. Надзорный орган может потребовать информацию о пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, сообщений и прочего. По словам Вячеслава Володина, это поможет в борьбе с серыми сим-картами.

С 1 октября вводится контроль над иностранными электронными кошельками. Если сумма операций с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, превышает 600 тысяч рублей в год, налоговые резиденты обязаны сообщать о них. В противном случае штраф составит от 20 до 40% от общей суммы операций.

Кроме того, с сегодняшнего дня вводится институт типовой проектной документации. Ею будет признаваться документация, получившая положительное заключение госэкспертизы и использованная при строительстве или реконструкции уже введенного в эксплуатацию объекта. Порядок признания документации типовой и случаи обязательного ее использования установит правительство РФ.

«При подготовке к строительству объекта с применением типовой документации внесение в нее изменений не допускается. Экономически эффективная проектная документация повторного использования, включенная в госреестр на 1 октября 2021 года, признается типовой проектной документацией»,— говорится на сайте Госдумы.

С 3 октября вступят в силу изменения в деятельности религиозных организаций. В частности, будет запрещено возглавлять и участвовать в них подозреваемым в финансировании терроризма, иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их нахождения на территории России, а также лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.

С 28 октября подать заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в регистрационный орган можно будет через нотариуса, но только в тех случаях, если заявителем не выступает кадастровый инженер — он должен явиться в такой орган самостоятельно. Кроме того, вводятся новые сроки для регистрации второго и последующих договоров долевого участия после регистрации такого договора с первым участком долевого строительства: 5 рабочих дней в случае поступления заявления в бумажном виде; 3 рабочих дня — при поступлении заявления в электронной форме; 7 рабочих дней — при подачи заявления через МФЦ. С этого же дня максимально допустимый размер машино-места перестанет ограничиваться.

С 31 октября в России появится федеральная государственная информационная система, которая будет содержать информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ней будут данные о прохождении работниками ряда профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранцев и лиц без гражданства, которых обяжут проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Проводить медосвидетельствование смогут медицинские организации, получившие на это разрешение главы региона. По словам председателя Госудмы, закон позволит предотвратить завоз и распространение опасных инфекций на территории РФ.