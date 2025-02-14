Бесплатные мастер-классы пройдут в челябинском Доме Деда Мороза

Дети будут лепить из пластилина и создавать поделки из бумаги

В ближайшие выходные, 15 и 16 февраля, Дом Деда Мороза на площади Революции в центре Челябинска опять приглашает детей и взрослых на бесплатные мастер-классы.

В субботу челябинцы могут посетить занятия:

— с 12:00 до 14:00 — лепка из легкого пластилина и изготовление бумажных лисиц;

— с 14:00 до 16:00 — создание открытки для папы и аппликации «Весеннее солнце»;

— с 16:00 до 18:00 — изготовление закладки «Веселые зверята» и открытки «Символ 2025 года — Змейка».

А в воскресенье с 12:00 до 18:00 вместе с мастерами можно будет создать объемные поделки «Снегири» и сделать открытки с символом года.

Все творческие уроки проходят в порядке живой очереди, в группах по десять человек.

Обратите внимание: Деда Мороза в домике уже нет, он уехал в свою резиденцию, чтобы отдохнуть и начать подготовку к следующей зиме.

Напомним, дом Деда Мороза на главной площади города открыл телеканал ОТВ.