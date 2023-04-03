Бесплатные курсы башкирского языка открыли в Челябинске

Посещать занятия может любой желающий

Челябинская общественная организация «Башкирский Курултай» набирает учащихся на бесплатные курсы башкирского языка. Посещать занятия могут люди разного возраста и разных национальностей — набор ведется без строгих ограничений.

Бесплатные уроки башкирского языка проходят в рамках образовательного проекта «Просвещение» при поддержке администрации города Челябинска. Учебные пособия и книги для занятий привозятся из Уфы.

«На занятиях ученики также будут знакомится с традициями башкирского народа, национальными обычаями, его культурой. Очень важно, чтобы башкиры, живущие на Урале, не теряли свои корни»,

— говорит заместитель председателя исполкома ЧООО «Башкирский Курултай» Амур Хабибуллин.

В младшей группе (до 16 лет) занятия будут проходить в понедельник и среду с 17:00 до 18:00 под руководством учителя башкирского языка и литературы Лидии Сафуановой в школе № 24 на улице Байкальской, 44.

Для старшей группы занятия проводятся по субботам в 11:00 в библиотеке имени Бабича. Уроки ведет руководитель Ассоциации учителей башкирского языка Челябинской и Курганской областей Зимфера Шафранская. Расписание еще одной площадки — в Центре народного Единства на улице Салютной, 22, — пока формируется.Телефон для записи: 8-952-50-61-437.