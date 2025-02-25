Бесплатную сиделку в Челябинской области смогут нанять еще 475 человек

Власти выделят миллионы рублей на долговременный уход за инвалидами и пожилыми

В 2025 году в два раза больше южноуральцев смогут получить услуги бесплатной сиделки в рамках программы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми. На эти цели по поручению губернатора Алексея Текслера регион выделит дополнительно 359 млн рублей, сообщает Минсоц Челябинской области.

Бесплатные услуги сиделок смогут получать еще 475 граждан. Если в 2022 году системой долговременного ухода было охвачено 507 человек, то в этом году их будет 1046.

Раньше бесплатных сиделок выделяли только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам СВО и членам их семей. С 2025 года на сиделку могут рассчитывать южноуральцы, которые состоят на надомном обслуживании в комплексных центрах социального обслуживания населения и нуждаются в посторонней помощи.

«Важно, что система долговременного ухода постепенно внедряется на всей территории Челябинской области. Раньше альтернативы стационарным учреждениям не существовало, а теперь южноуральцы пожилого возраста и инвалиды могут как можно дольше оставаться дома, в привычных для себя условиях, при этом получая бесплатные услуги помощника по уходу», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Система долговременного ухода сегодня работает в шести территориях: в Челябинске, Магнитогорске (Правобережный внутригородской район), Златоусте, Озерске, Копейск и Сатке.