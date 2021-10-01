Бесплатная столовая для неимущих откроется в Челябинске в понедельник

Нуждающиеся горожане смогут обедать там один раз в день

В понедельник, 4 октября, состоится открытие православной благотворительной «Иоанновской столовой», сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Столовая расположена в жилом доме на перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Курировать ее работу будет храм святого мученика Иоанна Воина.

«Сначала мы просто помогали продуктами многодетным и малообеспеченным семьям, затем начали кормить бездомных. А потом за горячим обедом стали приходить и малоимущие пенсионеры. С этого времени мы и стали задумываться о благотворительной столовой для всех нуждающихся», — говорит настоятель храма иерей Павел Курбатов.

Столовая будет открыта с понедельника по пятницу, нуждающийся человек сможет прийти туда на обед один раз в день. Точный адрес столовой: улица Молодогвардейцев, 31а.

Подробнее о столовой читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.