Березы под угрозой: неправильный сбор сока может погубить дерево

Эксперт из Челябинска предостерегла жителей области от бесконтрольного травмирования берез

Начало апреля — сезон сбора березового сока. И Челябинская область тут не исключение. Доцент кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии ЧелГУ Татьяна Головина предупреждает о вреде бесконтрольного сбора березового сока. Неправильные методы сбора могут привести к заболеваниям и даже гибели деревьев.

Когда пробуждается растение, сперва оттаивает земля, начинают двигаться соки по растению, рассказывает Татьяна Головина. Они поднимаются по проводящим тканям, по внутренней части ствола березы — те вещества, которые были запасены в прошлом году и хранились всю зиму в корнях. Это, как правило, сахара, растворенные в воде. И вода с этим сахарами идет вверх, к пробуждающимся почкам.

Люди, просверливая отверстия в древесине, нарушают вертикальные ходы, по которым идет живительная влага.

«Набирая березовый сок, мы пользуемся этими кладовыми, полезными для человека. Сок не сладкий, приятный на вкус. И польза от него действительно есть. Раньше березовый сок продавали в магазинах. Официально он разрешен для человека, никакой опасности не представляет. Но для дерева это нарушение — не лучший вариант», — поясняет эксперт.

Особенно опасно, когда после сбора сока раны оставляют открытыми. Сок выливается наружу. В нем поселяются различные микроорганизмы, бактерии, грибы. И дерево может заболеть и погибнуть. Лучше всего залепить рану, забить ее деревянным колышком или замазать тем, что под рукой. Главное — не давать вытекать соку, чтобы дерево росло долго и радовало человека еще много лет.