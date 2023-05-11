Березосок отмечают по народному календарю 11 мая

Для чего наши предки употребляли этот напиток

Сегодня, 11 мая, по народному календарю отмечается Максимов день в честь священномученика Максима. Поскольку в этот день наши предки начинали собирать березовый сок, то часто этот день называли Березосок. Подробнее о том, почему на Руси так любили березовый сок, а также запреты и приметы этого дня — в материале ИА «Первое областное».

Березовым соком наши предки не только лечились практически от всех недугов, но и проводили косметические процедуры. Считалось, что самый целебный и вкусный сок течет в верхних ветках дерева, поэтому на Руси пытались достать до них всеми способами.

Березовым соком поили больных, которые страдали весенними лихорадками. Перед этим проводили специальный ритуал: больного обтирали дождевой водой или собранным в марте растопленным снегом, выталкивали его на улицу под лучи солнца и поили березовым соком. Считалось, что вся хворь после этого пройдет.

Кроме того, на Руси березовый сок использовали для лечения цинги, артрита и подагры. А еще употребляли его как мочегонное средство.

Женщины умывались березовым соком, чтобы их кожа была здоровой и бархатной. А для того, чтобы омолодиться, они смешивали березовый сок с медом и делали маски для лица.

Запреты

В этот день запрещено пить березовый сок ради удовольствия, иначе можно навлечь на себя почечные болезни.

Нежелательно пить чай с медом, в противном случае начнут липнуть неприятные люди.

Маленьким детям, которые не достигли трехлетнего возраста, не следует стричь волосы и ногти, иначе они могут заболеть.

Не следует на 11 мая планировать помолвку, иначе семья не будет крепкой.

А еще запрещено делать ремонт в доме, в противном случае удача и здоровье покинут его.

Народные приметы