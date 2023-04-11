11 апреля по народному календарю отмечается Берещенье. В этот день наши предки славили березу и запасались березовым соком. Подробнее о традициях и запретах праздника, а также народные приметы — в материале ИА «Первое областное».
Традиции праздника
В этот день было принято отправляться в березовые рощи с первыми лучами солнца и собирать сок этих деревьев. Наши предки считали, что собранный именно 11 апреля березовый сок обладает чудодейственной силой.
Из такого сока наши предки варили сбитни с медом и пряностями. А знахари лечили им больных.
Собрав березовый сок, наши предки обязательно отламывали несколько веточек березы. Одну они втыкали в крышу избы, чтобы защитить жилище от ударов молний и от проделок нечисти, второй несильно били малышей, чтобы избавить их от болезней. Третью веточку ставили в воду и ждали, когда она зацветет. Считалось, что вскоре после этого у незамужней девушки появится любимый человек.
А еще наши предки обращались к березам за помощью в решении проблем.
Запреты
11 апреля запрещено готовить еду на несколько дней вперед, иначе хозяйка серьезно заболеет.
Не следует в этот день просить у березы решить слишком много проблем, иначе, как верили наши предки, дерево может не только не помочь, но и усугубить ситуацию.
Нельзя сидеть у плакучих ив, так как, согласно поверью, на Берещенье возле них находятся души умерших, пришедших встречать весну. К нарушившему запрет по ночам в дом будут приходить темные силы и пугать его, а также будут сниться умершие родственники, которые будут рассказывать страшные истории.
Народные приметы
- Много березового сока — лето будет дождливым.
- Галки летают стаями — к дождю.
- Лебедей много — весна будет теплой.
- Облака быстро плывут в одну сторону — наступит жара.