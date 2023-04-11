Берещенье отмечают по народному календарю 11 апреля

Наши предки высоко почитали березы

11 апреля по народному календарю отмечается Берещенье. В этот день наши предки славили березу и запасались березовым соком. Подробнее о традициях и запретах праздника, а также народные приметы — в материале ИА «Первое областное».

Традиции праздника

В этот день было принято отправляться в березовые рощи с первыми лучами солнца и собирать сок этих деревьев. Наши предки считали, что собранный именно 11 апреля березовый сок обладает чудодейственной силой.

Из такого сока наши предки варили сбитни с медом и пряностями. А знахари лечили им больных.

Собрав березовый сок, наши предки обязательно отламывали несколько веточек березы. Одну они втыкали в крышу избы, чтобы защитить жилище от ударов молний и от проделок нечисти, второй несильно били малышей, чтобы избавить их от болезней. Третью веточку ставили в воду и ждали, когда она зацветет. Считалось, что вскоре после этого у незамужней девушки появится любимый человек.

А еще наши предки обращались к березам за помощью в решении проблем.

Запреты

11 апреля запрещено готовить еду на несколько дней вперед, иначе хозяйка серьезно заболеет.

Не следует в этот день просить у березы решить слишком много проблем, иначе, как верили наши предки, дерево может не только не помочь, но и усугубить ситуацию.

Нельзя сидеть у плакучих ив, так как, согласно поверью, на Берещенье возле них находятся души умерших, пришедших встречать весну. К нарушившему запрет по ночам в дом будут приходить темные силы и пугать его, а также будут сниться умершие родственники, которые будут рассказывать страшные истории.

Народные приметы