/ Белый кролик и другие питомцы потерялись после новогодней ночи на Южном Урале

Десятки постов о розыске собак и кошек появились в социальных сетях.

В поселке Строителей дети нашли кролика. Он у меня. Хозяева пока не нашлись.

— сообщает местная жительница Валерия Гузеева.

Десятки постов в социальных сетях с сообщениями и потерянных и найденных животных появились после новогодней ночи. Южноуральцы ищут через местные сообщества испугавшихся салюта псов и сбежавших из дома котов. Среди всех этих объявлений выделяется пост о поиске хозяев белого кролика из Миасса.Пользователи недоумевают, как можно было потерять такого зверя.