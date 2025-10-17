Белые халаты для мира: как Челябинск шесть лет готовит врачей для разных стран

Культурный шок и полтора килограмма медицины

Шесть лет подряд Челябинск встречает сотни иностранных студентов, мечтающих надеть белые халаты. Они приезжают в областную столицу из разных уголков мира, чтобы стать врачами. Как складывается их жизнь вдали от дома? Какие трудности встречают преподаватели и как студенты получают первую медицинскую практику в чужой стране, они рассказали ИА «Первое областное».





Абделрахман Абделазиз, или Абдо — студент шестого курса по специальности «Лечебное дело» Южно-Уральского государственного медицинского университета. В 2019 году он впервые увидел снег в наших краях. Молодой человек попал в дебютный поток иностранцев, которых принял вуз.





«Опыт работы с иностранными студентами в университете — шестилетний. Первая группа сейчас выпускники, они, в основном, с Ближнего Востока и из Африки: Египта, Камеруна, Сирии», — говорит преподаватель фармакологии в ЮУГМУ Максим Малкин.





С появлением студентов из Индии, а затем и из других стран подход к преподаванию пришлось кардинально менять: учебные материалы перевели на английский, программу адаптировали. В ход пошли не только отечественные, но и зарубежные учебники.

«Наш базовый учебник фармакологии Харкевича весит полтора килограмма. Американский учебник Гудмана и Гилмана — шесть», — рассказывает преподаватель.

Университетская библиотека провела огромную работу по закупке иностранной литературы, а преподаватели подготовили абсолютно новые лекционные материалы.

«Эти студенты совершенно другие по эмоциональному типу, иначе относятся к процессу обучения. Если у наших студентов есть разгильдяи и прилежные ученики, то у них это может быть умножено на четыре. Прилежный студент демонстрирует высочайшую самодисциплину. А есть те, кто приезжает сюда просто потому, что здесь другой подход к развлечениям, они без родителей и чувствуют себя предоставленными сами себе», — отмечает Максим Малкин.

Сложности есть не только в учебе, но и в быту: молодые люди иначе себя ведут, живут в общежитии, по-другому готовят и так далее.





ИСПЫТАНИЕ МОРОЗОМ И КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

Адаптация иностранных первокурсников на Южном Урале порой напоминает комедийный сериал с элементами легкого экстрима.

«Одного из молодых людей я встретил на улице — в минус 27 градусов без шапки. Спрашиваю: „Как ты себя чувствуешь?“ Он отвечает: „Все хорошо, только голова болит“. Я снял свою шапку, надел на него, мы прошли 5 минут, я спрашиваю: „Как сейчас?“ Он говорит: „Сейчас не болит“», — рассказывает Максим Павлович.





Ребята, приехавшие из теплых стран, просто не понимали, что такое холод. Они и сейчас могут ходить в магазин зимой в тапочках. По снегу! Преподавателям пришлось стать для них настоящими наставниками по жизни в холодной и суровой России. Они объясняли базовые вещи: как себя вести, как ездить в транспорте, как выбирать одежду по погоде...

Студенты из Индии на вопрос, к чему привыкали в Челябинске дольше всего, все как один отвечают — к морозу. А еще ребята говорят, что у нас слишком мало фруктов.

«КОГДА Я НАЧАЛ РАБОТАТЬ, ОЩУТИЛ, ЧТО УЧУСЬ МЕДИЦИНЕ»

Абделрахман Абделазиз знал со школы, с чем хочет связать свою жизнь. Для поступления в Египте ему не хватило баллов, а платное обучение оказалось неподъемным. Парень попытался учиться в Турции, но из-за проблем с визой был вынужден вернуться домой. Тогда в интернете ему попалась информация о российских вузах.

«Подал заявки в разные университеты, и мне подошел Челябинск», — вспоминает Абдо.





Так, шесть лет назад он вошел в первый набор иностранных студентов ЮУГМУ. Адаптация началась с подготовительного курса в вузе, где он, как и многие другие, учил биологию и химию и с нуля — русский язык.

«Конечно, сложно было, но постепенно, старались — как-то получилось», — скромно замечает он.

Учеба давалась непросто, особенно на первом курсе. Преподаватели, как признается Абдо, не были готовы к резкому набору иностранцев: «Для них английский язык — это был кошмар жизни». Однако он с теплотой отмечает тех, кто сумел найти подход.

Новая страна начала испытывать студента на прочность. Сначала в Петербурге у него украли паспорт, это обернулось долгой эпопеей с восстановлением документов и даже приказом о депортации из-за неуплаченного штрафа. На третьем курсе Абдо заболел, ему долго не могли поставить диагноз, потому что полис ДМС не предполагал прохождения необходимых обследований. Он проходил их платно, оказалось, что это онкология. Так как Абдо гражданин Египта, ему пришлось вернуться на родину для прохождения лечения бесплатно. Там ему провели операцию и химиотерапию.

На предложение уйти в академический отпуск он ответил отказом.

«Три раза я уезжал домой не по своему желанию... Это было слишком тяжело и надоело в какой-то момент. Эти препятствия, которые не давали доучиться и стать врачом», — говорит парень.





Но он все преодолел, сдал сессию и вернулся к учебе вместе со своим курсом. А ужен на практике к Абдо пришло настоящее понимание профессии.

«Когда предлагали идти на операцию, я всегда был первым», — с гордостью говорит Абдо.

На четвертом курсе он устроился фельдшером в скорую помощь.

«Я начал ощущать то, что я учусь в медицине, именно после того, как начал работать. Когда просто учился — не было ощущения, что я что-то знаю или что-то я умею», — говорит он.





ОТ СТРАХА ПЕРЕД СМЕРТЬЮ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СПОКОЙСТВИЮ

Как и многие будущие медики, Абдо ожидал первого знакомства с анатомией на трупном материале.

«Я всегда боялся трупов, когда кто-то умирал, я боялся даже смотреть на него», — признается он.





Его первая встреча со смертью случилась не в учебной аудитории, а в машине скорой помощи. В этот момент профессиональная необходимость взяла верх над страхом. А уже вскоре встреча со смертью лицом к лицу стала привычной.

«Вызовы к детям и пожилым людям, которые больны деменцией, к примеру, вызывают сильную грусть. Мне жалко, что такое бывает», — говорит Абдо.

«ХОЧУ ДАРИТЬ САМОЕ БОЛЬШОЕ ЧУДО»

В будущее Абдо смотрит с четким пониманием своей цели. Хочет поступить в ординатуру и выучиться на гинеколога-репродуктолога.

«Я хочу стать акушером-гинекологом и специализироваться на репродуктологии. Хочу помогать женщинам забеременеть, преодолевать бесплодие — для меня это самая благодарная работа. Хочу дарить людям самое большое чудо — новую жизнь», — подытожил он.