Белка спряталась от жары в здании ЗСО Челябинской области

Бегающего по коридорам зверька засняли на камеру.

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В здании Законодательного собрания Челябинской области сегодня был замечен крайне необычный гость или гостья. Пушистая белка, забежавшая в открытую дверь, спокойно бегала по коридору, когда ее заметили депутаты. Зверек попал на кадры видеозаписи.

«У нас на внутреннем дворе растут ели, достаточно большие деревья. Эта белочка тут живет, ее много раз видели сотрудники аппарата, депутаты ее уже фотографировали. А сейчас, очевидно, ей было жарко, дверь была открыта и она забежала в тень, в здание. Коридор — это проход в областной избирком, туда приходили люди как раз, когда она забежала. Белочка испугалась, заметалась и убежала тем же путем, которым проникла в здание», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ начальник Управления информационной политики ЗСО Ольга Лихачева.

По словам Ольги Лихачевой, белочка не единственный обитатель облагороженной территории, расположенной рядом со зданием ЗСО. Ранее там можно было заметить филина, который жил в елях.