Бекинсейл заинтересовала челябинских антимонопольщиков

Актриса увидела свое изображение на магнитогорском автомобиле

Челябинское УФАС России изучит правомерность рекламы с изображением известной британской актрисы. Соответствующая информация поступила в антимонопольный орган от средств массовой информации. Антимонопольному органу сообщили, что известная британская актриса Кейт Бекинсейл в своем аккаунте в «Инстаграме» опубликовала фотографию магнитогорского автомобиля с рекламой ГК «СТЭЛС». Компания предлагает видеонаблюдение и системы безопасности под ключ. Также на размещенном рекламном плакате присутствует изображение актрисы.



«Согласно п. 10 ч. 3 ст.5 Закона о рекламе недостоверной признаётся реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами. При производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования гражданского законодательства, законодательства о государственном языке Российской Федерации», — сообщает управление.



Представители компании «СТЭЛС» сообщили, что автомобиль принадлежит частному лицу.