Бэк-вокалистка из Челябинской области выступила с Манижей на сцене Евровидения

Василиса Савоськина уже несколько лет работает в команде известной певицы.

Вместе с Манижей на сцене песенного конкурса «Евровидение» в минувшие выходные выступила вокалистка из Озёрска Василиса Савоськина. Василиса работает бэк-вокалисткой у Манижи: девушка сотрудничает с известной российской исполнительницей уже четыре года, и поэтому поехала с ней на знаменитый песенный конкурс. Корреспондент Первого областного информационного агентства связался с Василисой и узнал, как она попала в команду российской звезды и что думает о результатах финала.

О том, что Василиса родом из Озёрска, мало кто знает. Девушка прожила там всего два года после рождения, потом переехала вместе с мамой в Москву, где занималась вокалом.

«Моя мама и её родители действительно из города Озёрска. Там похоронен мой дедушка, который жил и работал в этом закрытом городе всю жизнь»,

— рассказала Василиса.

В Москве Василиса с трех лет училась в знаменитом театре-студии «Непоседы»: для учеников организовывали выступления с знаменитостями в Кремле и на стадионе «Лужники», и поэтому Василиса быстро привыкла к сцене.

После школы она окончила джазовое отделение московской Академии имени Маймонида и стала вокалисткой кавер-группы, с которой выступала на свадьбах и корпоративах.





Сотрудничать с Манижей Василиса начала четыре года назад: по словам девушки, Манижа сама связалась с ней и пригласила стать бэк-вокалисткой.

«Манижа увидела в Инстаграме видео, где я пою. Ей понравилось, и поэтому она сама мне написала и пригласила в команду»,

— рассказала Василиса.



После Василиса сотрудничала как бэк-вокалист с другими известными исполнителями: она работала с проектами «2 Маши», «Браво», Tesla Boy, Thomas Mraz и Tim Aminov.

О выступлении на Евровидение Василиса рассказывает с восторгом. Девушка признается, что она волновалась перед финалом. Но после третьей репетиции на сцене стала чувствовать себя гораздо увереннее. В итоге Манижа и её команда заняли девятое место в конкурсе.





«Для меня победа уже то, что мы уже приехали и прошли в финал. А войти в десятку — это уже очень круто. На фестивале была отличная организация, в воздухе витала атмосфера праздника. Буду очень скучать по этому»,

— рассказала Василиса.

Отметим, что также Василиса трудился над своим сольным проектом Basilisa. Но подробностей о проекте пока нет.