/ Бегство кабана по челябинским улицам сняли на видео

Специалисты советуют не шутить с дикими животными в городе

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Водитель снял на видео кабана на оживленной улице Челябинска. Дикое животное бежало перед его машиной. Местный пес подгонял зверя. Очевидцы недоумевали, откуда поздним вечером на улицах Челябинска появился кабан.

Перед нами бежит кабан, собаки пытаются его гонять, а он собак. Вот такое чудо у нас на Старотроицком тракте в Челябинске. Времени всего 22:30. Промышленный район. Ближайший лес черт знает где, но бегает кабан. Ничего удивительного в нашей стране нет. — комментирует за кадром автор видео.

Специалисты утверждают, что появление дикого зверя в городе не случайность. Причин может быть несколько. Кабан мог следовать по пути, заложенному в его генетической памяти. Возможно, что именно этой дорогой ходили его сородичи до того, как появилась городская застройка. Бегство кабана могли спровоцировать майские пожары, уничтожившие сотни гектаров леса. Еще одной причиной может стать серьезное заболевание дикого зверя.

Лучше не подходить к животному. Оно может быть агрессивным. Ведь не исключено, что животное может страдать от бешенства. В случае столкновения с ним нужно срочно звонить в госохотинспекцию, передавать информацию специалистам, они примут оперативные меры. — прокомментировал сайту «Первый областной» директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов.

Кроме того, специалисты утверждают, что кабаны могут быть подвержены африканской чуме, которая безопасна для людей, но передается другим животным.

Отметим, на днях еще одна жительница Челябинска в районе ТРК «Родник» встретила лесного зайца.