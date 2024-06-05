«Беганутые». Челябинская семья за год кардинально изменила свой образ жизни благодаря бегу

История о пути к вершинам

Евгения и Макс Набоковы — обычная челябинская семья: 40+, двое детей, она — бухгалтер, он — энергетик. И до прошлого года они и жили как все: работа-дом-сад-гараж, встречи с родней, не без вкусностей и алкоголя, это уж как положено. Сегодня ребят не застать дома ни по вечерам, ни в выходные, а на посиделки с едой и вовсе не затянуть. Они нашли занятие поинтереснее, а еще встретили «вторую» семью — беговую. В День бега рассказываем о преображении — внешнем и внутреннем — отдельно взятой ячейки общества.

«В это воскресенье? Не, не сможем — мы бежим. В выходные через неделю? Прости, не получится, мы волонтерим на забеге. Во вторник вечером? У нас тренировка…» — так Евгения отвечает сегодня почти на все предложения о встречах.

Уже около полутора лет она бегает — начала заниматься самостоятельно, для здоровья: выходила в шесть утра на стадион у дома и около часа наматывала круги. В форму, кстати, пришла достаточно быстро — месяцев за шесть заметно постройнела (минус 15 кг), стала себя лучше чувствовать. А по осени решили вместе с супругом позаниматься с тренером — поставить технику бега.

«Оказалось, бегала я вообще неправильно: ноги, дыхание, распределение сил на дистанции, экипировка, обувь — для разных поверхностей, кстати, разная — все имеет большое значение. Поэтому теперь, конечно, понимаю, что лучше начинать со специалистом», — рассказывает Женя.

Ребята попали в школу бега I Run, которой, кстати, в этом году исполняется 10 лет (на русском название произносится как «айран» — и в этом они видят добрый знак и дополнительные смыслы: айран — кисломолочный напиток здоровья).

Тренировки — три раза в неделю, в любую погоду.

«Прямо совсем в любую! Мы по первости видим, что на улице дождь или прогноз не очень, — звонили, уточняли, будет ли тренировка. Ни разу не отменили», — говорят Набоковы.

«А какие наставники!» — говорят они. В адрес Ярослава Паламарчука и Александра Мазура от подопечных летят только комплименты: внимательные, чуткие, терпеливые, мудрые и дисциплинированные, мотивированные и сверхорганизованные, умеющие найти подход к каждому своему ученику и подобрать самые нужные слова в нужный момент, помогающие укреплять пресс и веру в себя…

В школе есть группы для начинающих, продолжающих и продвинутых.

«Муж почти сразу убежал в продвинутые. Уже зимой уехал в горы — отмечать Новый год кросс-походом и разведкой трассы. Тропили пути в сугробах по пояс на Таганае. Это был его первый SnowTaganayTrail. Это сложно, но он прям кайфанул! Или вот недавно в команде школы поднялся на вершину Большого Иремеля (1 582 метра над уровнем моря), пройдя дистанцию 27 километров с набором высоты 1 000 метров в рамках забега „Иремель Ярыш — 2024“ за 03:40:50, это шестой результат в команде. А буквально на днях под присмотром тренера проехал 100 километров на велосипеде — это уже с прицелом на триатлон», — рассказывает Женя.

Но она и сама поразила друзей, выложив в январе в соцсети фото с заиндевевшими ресницами и комментарием, мол, 10 км в минус 20 — done!

«В день рождения I Run я пробежала свои первые 10 километров — за час 36 минут. А потом в апреле — неожиданно для самой себя — заняла третье место в трейл-забеге под Каштаком. А 9 мая в забеге в Коркино поднялась уже на вторую ступень пьедестала. А 19 мая приняла участие во всероссийской акции „Забег. РФ“, где прошла „десяточку“ уже за 58 минут, то есть улучшила свой зимний результат на 38 минут. На Парижский полумарафон не успели, но, думаю, в следующем году — обязательно», — говорит Евгения.

Есть еще один забег, в котором Женя мечтает принять участие, — это трасса, проложенная по Дороге жизни в Ленинградской области. В этом году 80 км — по километру за каждый год памяти о снятии блокады — пробежали ее одноклубники.

«Это забег, который больше, чем просто пробег. Это очень круто лично для меня. Я очень хочу, обязательно пробегу Дорогу жизни», — обещает Евгения.

И подарки на дни рождения тоже поменялись: теперь Набоковы дарят друг другу слоты на забег, кроссовки для бега по пересеченной местности и другие, как они говорят, «оБЕГительные» аксессуары.