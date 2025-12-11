Beeline Cloud стал победителем премии ComNews Awards 2025

Компания стала лучшей в конкурсе, где в этом году зафиксировано рекордное количество заявок

Beeline Cloud одержал победу в престижной отраслевой премии ComNews Awards 2025. Компания была признана лучшей в номинации «Лучшее решение по миграции и эксплуатации учетных систем в облаке». Специалисты высоко оценили способность компании обеспечивать бесперебойную и эффективную работу критически важных приложений.

На XIV торжественной церемонии награждения, которая прошла 5 декабря в Москве, победу одержало комплексное облачное решение Beeline Cloud «1С Cloud Pro». Жюри отметило его как лидирующее на рынке решение для обеспечения непрерывности бизнеса и высокой производительности систем на платформе «1С: Предприятие» в защищенной облачной инфраструктуре.

Директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности ПАО «ВымпелКом» Сергей Кондратьев получил награду от организаторов.

«Для современного бизнеса непрерывность работы учетных систем — это основа операционной деятельности. Полученная награда подтверждает, что наше решение „1С Cloud Pro“ задает стандарты надежности и производительности на рынке. Мы не просто переносим системы в облако, мы создаем отказоустойчивую среду с профессиональным сопровождением, которая гарантирует бизнесу стабильность и позволяет развиваться без технологических рисков», — подчеркнул Сергей Кондратьев.

Решение «1С Cloud Pro» обеспечивает комплексную миграцию с минимальным временем простоя, предлагает выбор оптимизированной инфраструктуры и полный цикл экспертного сопровождения. Сервис гарантирует высокий уровень доступности (SLA до 99,99%) и соответствует строгим требованиям информационной безопасности, включая требования 152-ФЗ (УЗ-1) и ГОСТ ЦБ Р 57580.1-2017. Процесс внедрения построен поэтапно: от диагностики и проектирования до миграции данных, промышленной эксплуатации и дальнейшего круглосуточного мониторинга с регулярной отчетностью для клиента.

