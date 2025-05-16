Бажовский фестиваль пройдет в Челябинской области с 20 по 22 июня

Мастера традиционных ремесел соберутся вблизи села Демарино

С 20 по 22 июня в Челябинске пройдет XXXI Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. По традиции он соберет ремесленников и коллективы артистов вблизи села Демарино в Пластовском районе, сообщают в региональном Минкульте.

В программе Бажовки запланированы конкурсы, мастер-классы, ярмарки изделий ручной работы и продуктов. В этом году на площадке фестиваля откроют банную улицу и проведут исторические реконструкции.

Организаторы открыли прием заявок на участие в Бажовском фестивале. На большинство хореографических, певческих и народных конкурсов и площадок мастеров их можно отправить до 1 июня.