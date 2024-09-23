Байкер из Челябинской области подарит жене выигранные в лотерее 1,2 млн рублей

Его супруга давно мечтала об иномарке

Житель Челябинской области мотоциклист Ян Петров стал победителем лотереи. Он выиграл 1 миллион 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Столото».



Участвовать в розыгрышах он начал по совету тещи. На этот раз южноуралец приобрел лотерейные билеты, в которых последние три цифры номера соответствовали номеру автомобиля каждого члена его семьи.

«Утром, во время завтрака, проверил результаты тиража. В одном из билетов высветился крупный выигрыш, и я сразу же повернул телефон к жене. Кстати, счастливым оказался тот, который я выбрал по номеру ее авто. Супруга как раз мечтала о новой машине, поэтому на выигранные деньги купим ей иномарку», — рассказал победитель.

Мужчина является автомехаником, а в свободное время любит кататься на мотоцикле и сноуборде. Как уточнили в пресс-службе, раньше у Яна был кроссовый мотоцикл. Однако недавно жена подарила ему спортбайк, и теперь байкер осваивает новые навыки езды.