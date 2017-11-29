/ «Облученную радиацией» байдарку сняли на видео в центре Челябинска

Светящаяся лодка рассекает реку возле «Родника».

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Накануне вечером жители Челябинска наблюдали за необычным плавсредством в акватории реки Миасс в центре Челябинска. Байдарка, окутанная горящей гирляндой, проплыла мимо прохожих в районе торгово-развлекательного комплекса «Родник». В лодке находился один человек. На записи видно, как он невозмутимо плывет вперед по намеченному пути.



Вчера вечером около 20 часов у ТРК «Родник» наблюдали какую-то неведомую фигню. То ли браконьеры, то ли облученные радиацией спортсмены байдарочники. — рассказала сайту «Первый областной» Александра Кинева.

Очевидцы гадают, что это было. Некоторые называют светящуюся лодку челябинским предвестником Нового года по аналогии с грузовиками «Кока-кола», которые проезжают по городам в преддверии праздника.