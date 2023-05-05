Бастрыкин заинтересовался капремонтом фасада дома в Челябинске

Челябинцы не согласились с тем, что работы могут провести за их счет

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского управления представить доклад о процессуальной проверке по жалобам жителей одного из домов на Комсомольском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в их доме проводят работы по утеплению фасада. Ремонт оценивали в несколько миллионов рублей, но потом сумма изрядно выросла. Собственники опасаются, что такое обновление ляжет на их плечи, да и работы можно было провести там, где это действительно необходимо.

«Сообщается, что финансовая нагрузка за затраченные денежные средства в последующем ляжет на собственников жилых помещений. Жильцы сомневаются в эффективности проводимых работ, более того, у них не было жалоб на холодные стены, поскольку их беспокоит состояние крыш, подвалов и труб, которые требуют первоочередного ремонта», — заявили в СК РФ.

Ход проверки и ее результат поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Доклад об установленных обстоятельствах также ждет Александр Бастрыкин. Кстати, аналогичная история с капремонтом произошла в прошлом году в центре Челябинска, когда обновляли фасады 14 многоэтажек. Прокуратура тогда нашла нарушения законодательства со стороны регионального оператора капремонта.

Тогда журналист ИА «Первое областное» провел расследование и выяснил, что крупный лот по ремонту на сумму, превышающую полмиллиарда рублей, отдали небольшой фирме из Уфы. У подрядчика официально работал только один человек, а его выручка равнялась нулю. Более свежая история произошла с жителями дома на улице Ворошилова, которые уже месяц не получают горячей воды: управляющая компания предложила им скинуться на новый бойлер.