Бастрыкин взялся за дело об ущемлении жилищных прав инвалида в Усть‑Катаве

Мужчина с ограниченными возможностями здоровья не может получить жилье, пригодное для проживания

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителя Усть-Катава Челябинской области, касающемуся нарушения жилищных прав его брата-инвалида. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Обращение поступило в Информационный центр СК России. Житель Усть-Катава сообщил о многолетних проблемах с обеспечением своего брата благоустроенным жильем. Брат состоит в очереди на улучшение жилищных условий с 1993 года, в прошлом году квартира мужчины на улице Куйбышева была признана непригодной для проживания инвалида. Однако, несмотря на многочисленные обращения, ситуация не изменилась.

Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области уже начало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Шавкунова доклада о предварительных и окончательных результатах проверки. Ход расследования взял под контроль центральный аппарат ведомства.

Ранее глава СК запросил доклад по инциденту в челябинском магазине. Там в детском отделе нашли книгу с неподходящим для детей содержанием. Общественники сообщили об этом в соцсетях и СК.