Бастрыкин потребовал результаты проверки по жалобе инвалида из Челябинской области

Колясочница заявила, что живет в социальном учреждении без пандуса

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по жалобе на условия проживания в социальном учреждении Челябинской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в приемную Александра Бастрыкина на площадке «ВКонтакте» обратился житель Челябинской области. Он рассказал, что его дочь, которая является инвалидом-колясочником, жалуется на отсутствие безбарьерной среды в одном из специализированных социальных учреждений.

«По словам женщины, в здании отсутствуют пандусы, а зимой не работает лифт. Это препятствует ее свободному перемещению на инвалидной коляске. При этом неоднократные обращения в уполномоченные органы результата не принесли»,

— замечают в пресс-службе.

Процессуальную проверку проводит Следственный комитет Челябинской области.

В Минсоце области прокомментировать ситуацию не смогли, так как пока неясно, о каком именно учреждении идет речь.