Ранее в приемную Александра Бастрыкина на площадке «ВКонтакте» обратился житель Челябинской области. Он рассказал, что его дочь, которая является инвалидом-колясочником, жалуется на отсутствие безбарьерной среды в одном из специализированных социальных учреждений.
«По словам женщины, в здании отсутствуют пандусы, а зимой не работает лифт. Это препятствует ее свободному перемещению на инвалидной коляске. При этом неоднократные обращения в уполномоченные органы результата не принесли», — замечают в пресс-службе.
Процессуальную проверку проводит Следственный комитет Челябинской области.
В Минсоце области прокомментировать ситуацию не смогли, так как пока неясно, о каком именно учреждении идет речь.